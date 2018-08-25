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Представителей «Механика Погодина» вызвали на допрос
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СБУ вызвала на допрос представителей компании-владельца «Механика Погодина» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допросы 28 и 29 августа представителей компании "В. Ф. Танкер", владеющей задержанным в Херсоне судном "Механик Погодин". Об этом сообщается на официальном сайте владельца.
По данным пресс-службы, 23 августа представителей "В. Ф. Танкер" пригласили в офис СБУ под предлогом обсуждения юридических вопросов, однако вместо этого представителю руководства выдали повестки на допрос 28 и 29 августа по "универсальному" уголовному делу.
В компании заявили, что, судя по происходящему, представителя компании вынуждают покинуть территорию Украины. В "В. Ф. Танкер" сочли, что таким образом спецслужбы Украины уклоняются от обсуждения правовых основ задержания судна.
"Они пытаются создать неприемлемые условия для переговоров, объясняя свои действия не формальными причинами, а примитивным шантажом, якобы связанным с задержанием украинского судна Россией", — говорится в заявлении компании.
Танкер "Механик Погодин", принадлежащий российской компании "В. Ф. Танкер" был задержан 10 августа береговыми властями Украины.
Ранее сообщалось, что владелец судна назвал официальные причины задержания "Механика Погодина".
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