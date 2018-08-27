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Лукашенко: Белоруссия и Россия являются друг для друга ангелами-хранителями 

ТАСС
Фото: ТАСС
Белоруссия и Россия связаны общей историей и тесными взаимоотношениями в самых различных сферах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
"Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это, не нравится", — отметил белорусский президент.
"Ну, допустим, в Украине многим политикам это не нравится. И они говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то ни хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня", — констатировал Лукашенко.
Он подчеркнул, что "как Россия для нас [Белоруссии], так и Беларусь для России является ангелом-хранителем". "Отсюда наша ангельская роль, о которой вы сказали. Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем. И не только ангелом", — заявил Лукашенко.
Он особо обратил внимание на то, что зависимость Белоруссии "в экономике, прежде всего, от Российской Федерации, величайшая". "От рынка сбыта. Это наш главный партнер", — уточнил белорусский лидер.
"Это неопровержимый факт. Куда от них деться. Поэтому с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное", — добавил президент Белоруссии.
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