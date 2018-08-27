Лукашенко: Белоруссия и Россия являются друг для друга ангелами-хранителями

Белоруссия и Россия связаны общей историей и тесными взаимоотношениями в самых различных сферах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

"Вы знаете, мы народы от одного корня. Мы родные люди. Нравится кому-то это, не нравится", — отметил белорусский президент.

"Ну, допустим, в Украине многим политикам это не нравится. И они говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у русских людей, вообще россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то ни хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня", — констатировал Лукашенко.

Он подчеркнул, что "как Россия для нас [Белоруссии], так и Беларусь для России является ангелом-хранителем". "Отсюда наша ангельская роль, о которой вы сказали. Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем. И не только ангелом", — заявил Лукашенко.

Он особо обратил внимание на то, что зависимость Белоруссии "в экономике, прежде всего, от Российской Федерации, величайшая". "От рынка сбыта. Это наш главный партнер", — уточнил белорусский лидер.