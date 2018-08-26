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Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным
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Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности о недавней встрече со своим российским коллегой Владимиром Путины в Сочи. Об этом он сообщил в интервью белорусскому телевидению.
Лукашенко подчеркнул, что во время встреч главы государств не стесняются обсуждать личные вопросы.
«Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения», — пояснил он.
«В силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать», — добавил Лукашенко.
В середине августа Лукашенко объявил, что страна никогда не станет частью российского государства. Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.
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