Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности о недавней встрече со своим российским коллегой Владимиром Путины в Сочи . Об этом он сообщил в интервью белорусскому телевидению.

Лукашенко подчеркнул, что во время встреч главы государств не стесняются обсуждать личные вопросы.

«Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения», — пояснил он.

«В силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать», — добавил Лукашенко.