Лукашенко назвал Путина родным человеком

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Лукашенко о разговорах с Путиным: как родные люди 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным обсуждают проблемные вопросы "как родные люди", передает РИА "Новости".
"Мы (Белоруссия и Россия) — близкие государства. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто", — сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, "средства массовой информации, услышав это, вот эту открытость, утечки разные бывают, кричат о том, что не просто шероховатости, — заискрило между президентами, беда, и начинаются разного рода выдумки и размышления".
"Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные. Порой просто семейные. Вот мы, как родные люди, обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим", — добавил он.
Ранее Александр Лукашенко рассказал о новой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшем будущем при участии правительств с обеих сторон.
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