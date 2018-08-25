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Алиев рассказал о надеждах на новое соглашение с ЕС
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Алиев рассказал о надеждах на новое соглашение с ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Работа над соглашением о партнерстве Азербайджана и ЕС идет «очень конструктивно», заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Сегодня были обсуждены связи между Азербайджаном и Европейским союзом. Мы очень довольны их развитием. В этом году был подписан документ о приоритетах сотрудничества, ведется работа над большим соглашением, которая идет очень конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время переговоры успешно завершатся и для сотрудничества между ЕС и Азербайджаном начнется новый период», — сказал Алиев, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Aztv.
Он отметил, что Азербайджан планирует продолжить сотрудничество с ЕС в сфере демократии и защиты прав человека.
Подготовка всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве началась в ноябре 2016 года, оно должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Подразумевается, что это приблизит законодательство Азербайджана к важнейшим международным и торговым нормам и стандартам ЕС. В июле Азербайджан и Евросоюз парафировали документ «О приоритетах партнерства».
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