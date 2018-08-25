Алиев рассказал о надеждах на новое соглашение с ЕС

«Сегодня были обсуждены связи между Азербайджаном и Европейским союзом. Мы очень довольны их развитием. В этом году был подписан документ о приоритетах сотрудничества, ведется работа над большим соглашением, которая идет очень конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время переговоры успешно завершатся и для сотрудничества между ЕС и Азербайджаном начнется новый период», — сказал Алиев, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Aztv.

Он отметил, что Азербайджан планирует продолжить сотрудничество с ЕС в сфере демократии и защиты прав человека.

Подготовка всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве началась в ноябре 2016 года, оно должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Подразумевается, что это приблизит законодательство Азербайджана к важнейшим международным и торговым нормам и стандартам ЕС. В июле Азербайджан и Евросоюз парафировали документ «О приоритетах партнерства».