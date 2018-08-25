В действиях Британии увидели опасность для России

Посольство России назвало сопровождение британскими истребителями опасным

Великобритании. Применение Британией истребителей для сопровождения российских самолетов над Черным морем является провокационным и опасным шагом, заявил пресс-секретарь посольства России

Ранее минобороны Соединенного Королевства заявляло, что 23 августа британские истребители поднимались с военной базы в Румынии для сопровождения вылетевшего из Крыма российского военного самолета.

"Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве "провокационных инцидентов", сами действуют в высшей степени безответственно. Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно", — заявил пресс-секретарь журналистам.

По словам дипломата, все действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании.