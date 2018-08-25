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Онкобольной Маккейн заставил Трампа промолчать
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Трамп не будет говорить о Маккейне, пока тот не умрет 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Президент США Дональд Трамп не намерен делать каких-либо заявлений по поводу сенатора-республиканца Джона Маккейна, пока он еще жив. Об этом сообщили в субботу американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме.
>> Маккейн сдался раку
В пятницу семья сенатора сообщила о том, что политик принял решение прекратить лечение рака мозга, потому что болезнь перешла в терминальную стадию. Многие республиканцы и демократы поддержали сенатора и высоко отозвались о нем. В белом доме предпочли отмолчаться.
В мае семья Маккейна сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп не будет приглашен на похороны сенатора. Зато его предшественникам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу-младшему — даже пообещали предоставить слово на траурной церемонии, пишет ТАСС
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