Онкобольной Маккейн заставил Трампа промолчать

Трамп не будет говорить о Маккейне, пока тот не умрет

Президент США Дональд Трамп не намерен делать каких-либо заявлений по поводу сенатора-республиканца Джона Маккейна, пока он еще жив. Об этом сообщили в субботу американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме.

В пятницу семья сенатора сообщила о том, что политик принял решение прекратить лечение рака мозга, потому что болезнь перешла в терминальную стадию. Многие республиканцы и демократы поддержали сенатора и высоко отозвались о нем. В белом доме предпочли отмолчаться.

В мае семья Маккейна сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп не будет приглашен на похороны сенатора. Зато его предшественникам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу-младшему — даже пообещали предоставить слово на траурной церемонии, пишет ТАСС