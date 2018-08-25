Меркель: Европе необходим «Южный газовый коридор» 

Южный газовый трубопровод необходим для энергетической безопасности Европы, сказала канцлер Германии Ангела Меркель во время посещения Баку. Свое заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Германия готова оказать поддержу диверсификации азербайджанской экономики. Азербайджан также является большим фактором в вопросе диверсификации энергопоставок в Европу», — цитирует Меркель пресс-служба азербайджанского президента.
Строящийся «Южный газовый коридор» рассчитан на ежегодную переброску 10 млрд кубометров газа из Азербайджана в Европу через Грузию и Турцию.