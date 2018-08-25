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В Австралии открылся фестиваль цветения сакуры
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В Австралии открылся фестиваль цветения сакуры 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Более 20 тыс. жителей Сиднея и туристов приняли участие в фестивале The Sydney Cherry Blossom. Праздник цветения вишни открылся в субботу ботаническом саду Auburn Botanic Gardens. Он символизирует дружбу между двумя странами — Австралией и Японией, как в культурном плане, так и в политике.
Гости фестиваля могли познакомиться с японской культурой и попробовать блюда азиатской кухни, но главное — увидеть цветение сакуры.
В это время года в Сиднее вишня зацветает одной из первых и по традиции, как только появляются бутоны, стартует фестиваль. Кроме сакуры, в ботаническом саду также цветут магнолии, камелии, орхидеи и нарциссы.
Фотограф-любитель Шэрон МакЭвой фотографирует в Auburn Botanic Gardens ежегодно и говорит, что каждый раз сакура цветет по-особеному. "Это потрясающее зрелище! Я фотографирую деревья здесь каждый год и каждый год они разные! В этом году, например, цветов совсем немного, они мелкие, но пахнут сильнее, " — отметила она.
В ботаническом саду, открытом более 40 лет назад, можно увидеть тысячи растений со всего мира. Японский сад занимает почти четверть площади Auburn Botanic Gardens. Здесь разбиты вишневые аллеи, есть небольшой пруд с карпами кои и сад камней. Это одно из любимых мест для медитации у горожан.
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