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Стало известно о смерти одного из главных террористов
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Власти Йемена заявили о смерти лидера «Аль-Каиды» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hani Mohammed / AP
Лидер террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Галиб аль-Заиди погиб. Об этом заявили власти Йемена, передает Associated Press.
По словам официальных лиц и племенных лидеров, Галиба Аль-Заиди убили неделю назад в городе Мариб во время сражения против хуситов. По данным агентства, главарь «Аль-Каиды» и десятки боевиков под его командованием воевали на стороне правительственных сил.
Возглавляемая Саудовской Аравией Исламская военная антитеррористическая коалиция (Islamic Military Counter Terrorism Coalition), которая оказывала в этом бою поддержку с воздуха, пока не давала официальных комментариев по этому поводу. В августе сообщалось, что она платила «Аль-Каиде» за уход из городов Йемена. Однако сама коалиция утверждает, что привержена борьбе с терроризмом в регионе.
Галиб аль-Заиди был лидером местной ячейки «Аль-Каиды» с 2015 года. Он расширил влияние группировки в некоторых районах Мариба. В 2017 году Аль-Заиди попал под санкции Совета Безопасности ООН.
Гражданская война между хуситами (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльными изгнанному суннитскому президенту Абд Раббо Мансура Хади войсками продолжается в Йемене с 2014 года. Арабская коалиция поддерживает в боях войска президента.
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