Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой

"Наши отношения с Мексикой становятся теснее с каждым часом. И в старом, и в новом правительстве есть очень хорошие люди, и все очень плотно работают вместе. Скоро может быть большое торговое соглашение с Мексикой!" — написал Трамп в Twitter.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together…A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 августа 2018 г.

Он не уточнил, идет ли речь о двустороннем соглашении или актуализации трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). США, Мексика и Канада ведут эти переговоры по настоянию Трампа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что переговоры по НАФТА могут быть завершены в августе.

Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонний формат переговоров.