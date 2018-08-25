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Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой
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Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона с Мехико улучшаются и что скоро возможно "большое" торговое соглашение.
"Наши отношения с Мексикой становятся теснее с каждым часом. И в старом, и в новом правительстве есть очень хорошие люди, и все очень плотно работают вместе. Скоро может быть большое торговое соглашение с Мексикой!" — написал Трамп в Twitter.
Он не уточнил, идет ли речь о двустороннем соглашении или актуализации трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). США, Мексика и Канада ведут эти переговоры по настоянию Трампа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что переговоры по НАФТА могут быть завершены в августе.
Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонний формат переговоров.
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