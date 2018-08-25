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Меркель сочли вуайеристкой
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Меркель сочли вуайеристкой 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press
В соцсетях отреагировали на решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время визита в Грузию рассмотреть российскую военную базу с помощью бинокля. Глава немецкого правительства, рассматривающая «войска Путина» через окуляры, стала мемом.
Некоторые шутили, что канцлер так внимательно смотрела в бинокль, поскольку подглядывала за обнаженными военнослужащими.
Кому-то показалось, что российская база привлекла внимание Меркель, потому что российская армия — «это космос».
«В свое время немцы видели в бинокль и Москву, то только вот дальше им не удалось пройти…» — пишет пользователь с Александр Дьяконов в Twitter.
Микроблогеры указывали, что Меркель могла не подглядывать, а «просто попроситься в гости».
Канцлеру предложили разглядеть базу на границе с Южной Осетией во время визита в село Одзиси, находящееся на границе с республикой. Незадолго до этого, во время встречи со студентами Тбилисского университета канцлер Германии, она отметила, что Абхазия и Южная Осетия — неотъемлемая часть Грузии, ныне оккупированная.
Меркель приехала в Грузию для обсуждения двусторонних отношений. В ходе визита она встретилась с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе. На официальном ужине канцлер Германии спела куплет из любимой композиции Wir lieben die Stürme («Мы любим бури»).
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