Меркель сочли вуайеристкой 

Вот так-то… Прошли те времена, когда в телескопы любовались 🌛🌞🌟. Теперь Армия России — это космос, её любуются, за неё наблюдают👍. Меркель осмотрела российские войска через бинокль https://t.co/Kbsn4CLbfZ— Макарена (@ta_va_kom) 25 августа 2018 г.