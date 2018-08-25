Меркель подняли на смех

В соцсетях отреагировали на решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время визита в Грузию рассмотреть российскую военную базу с помощью бинокля. Глава немецкого правительства, рассматривающая «войска Путина» через окуляры, стала мемом.
Некоторые шутили, что канцлер так внимательно смотрела в бинокль, поскольку подглядывала за обнаженными военнослужащими.
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина» (что-то интересное увидела… не оторвёшь… наверное, солдаты на улице купаются) https://t.co/e1qpsq8Lqn— Евдокимов Олег (@EvdokimovOE) 25 августа 2018 г.
Кому-то показалось, что российская база привлекла внимание Меркель, потому что российская армия — «это космос».
Вот так-то… Прошли те времена, когда в телескопы любовались 🌛🌞🌟. Теперь Армия России — это космос, её любуются, за неё наблюдают👍. Меркель осмотрела российские войска через бинокль https://t.co/Kbsn4CLbfZ— Макарена (@ta_va_kom) 25 августа 2018 г.
«В свое время немцы видели в бинокль и Москву, то только вот дальше им не удалось пройти…» — пишет пользователь с Александр Дьяконов в Twitter.
Микроблогеры указывали, что Меркель могла не подглядывать, а «просто попроситься в гости».
Меркель во время визита в Грузию рассматривала в бинокль российскую военную базу в Цхинвале. Можно было просто попроситься в гости. pic.twitter.com/7Au0bf16Yw— Катрин Тараканова (@tatyakuku) 25 августа 2018 г.
Канцлеру предложили разглядеть базу на границе с Южной Осетией во время визита в село Одзиси, находящееся на границе с республикой. Незадолго до этого, во время встречи со студентами Тбилисского университета канцлер Германии, она отметила, что Абхазия и Южная Осетия — неотъемлемая часть Грузии, ныне оккупированная.
Меркель приехала в Грузию для обсуждения двусторонних отношений. В ходе визита она встретилась с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе. На официальном ужине канцлер Германии спела куплет из любимой композиции Wir lieben die Stürme («Мы любим бури»).