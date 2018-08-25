Ещё
Американцы подозревают Иран в спуфинг-атаках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии

Американцы подозревают Иран в спуфинг-атаках 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Американские эксперты в области кибербезопасности считают власти Ирана ответственными за атаку на учетные данные высших учебных заведений в 14 странах. Специалисты из компании Secureworks выяснили, что хакеры заставили пользователей вводить свои логины и пароли на фальшивых сайтах, похожих на официальные страницы ВУЗов, пишет РИА Новости.
По данным компании, действия мошенников затронули 76 университетов в Австралии, Канаде, Китая, Израиле, Швейцарии, Турции, Великобритании и США. Экспертам использованная взломщиками спуфинг-техника напомнила способы обмана группировки COBALT DICKENS, которая "связана с иранским правительством".
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк уже предъявила обвинения девяти членам COBALT DICKENS за взлом 320 университетов в 22 странах ранее. Власти США уверены, что хакеры работают по заказу иранского Корпуса стражей исламской революции. Целью взломов является кража интеллектуальной собственности: научные работы и исследования.
Вести.Ru: последние новости
Лидеры России и Германии обсудили широкий круг вопросов. Норвежскую телеведущую стошнило в прямом эфире. Видео Маккейн отказался от лечения агрессивного рака мозга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный задержан463
Страшные подробности насилия Хачатуряна248
Крымский мост побил новый рекорд107
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась22
Найденной партии кокаина с лого «ЕР» дали объяснение82
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение