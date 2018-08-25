США назвали Кипр российской «прачечной»

В правительственном докладе, представленном в конгрессе США Республика Кипр называется в числе стран, где проходит отмывание капиталов из России . По мнению авторов доклада, отмывание средств связано с выдачей кипрских национальных паспортов, сообщает газета "Филелефтерос".

"На Кипре присутствуют большие объемы подозрительных российских средств и инвестиций", — пишет издание.

В соответствие с законодательством республики, с сентября 2016 года кипрское гражданство может быть предоставлено иностранным предпринимателям или инвесторам при покупке недвижимость на Кипре, рыночная стоимость которой должна быть не менее 500 тысяч евро.