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В ЛНР предотвратили подрыв электроподстанции
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В ЛНР предотвратили подрыв электроподстанции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самодельное взрывное устройство найдено и обезврежено у электрической подстанции в районе авторынка в Луганске в пятницу, 24 августа.
Как сообщили в субботу в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР, снаряд был начинен металлическими элементами — обрезками труб и арматуры. Отмечается, что при взрыве устройство могло не только повредить оборудование и обесточить часть города, но и привести к жертвам среди мирного населения.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены первичные данные о причастности к попытке совершения диверсии украинских спецслужб", — сообщили в МВД.
Там добавили, что провести диверсию предполагалось в день независимости Украины 24 августа, но этим планам сбыться было не суждено.
"Своими действиями Украина лишний раз подтверждает, что уже давно стала террористическим государством, способным действовать лишь подло из тени", — говорится на сайте МВД ЛНР.
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