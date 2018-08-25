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«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
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МИД России предостерег США от «опрометчивых шагов» в Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Россия предостерегла США от совершения срежиссированных химатак якобы от имени президента Сирии Башара Асада, имеющих целью смену власти в стране. Москва указала, что Вашингтон делает это руками террористических вооруженных формирований, и заверила, что готова к таким действиям американской стороны.
Вашингтону не следует совершать провокации в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он ответил на ранее появившуюся новость о том, что Белый дом готов применить силу на сирийской территории в ответ на якобы готовящуюся химатаку со стороны правительственных войск.
«Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные. Это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни», — приводит ФАН заявление замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что западные страны намерены «раскачивать» ситуацию в Сирии с тем, чтобы получить искусственный предлог для смены власти в стране. США предпринимают циничные меры по срыву признаков стабилизации обстановки в Сирии, они не «гнушаются никакими приемами», подчеркнул дипломат.
«США использует террористические вооруженные формирования и квазиправительственные организации для провокаций в стране.
Эти организации действуют беспощадно, грубо, применяя отправляющие вещества. Американцы возлагают ответственность за провокации на правительство в Дамаске. Мы, возможно, находимся на пороге повторения этого возмутительного сценария в очередной раз. Сейчас вполне вероятен вариант с грубой провокацией с последующими ударами», — пояснил замглавы МИД РФ.
При этом он подчеркнул, что Москва готова к таким сценариям. «Мы предостерегаем американцев и их союзников от новых опрометчивых шагов», — резюмировал Рябков.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также заявил, что еще одна провокация в Сирии может привести к разрушению системы международной безопасности и правовых институтов. Сенатор при этом отметил, что новая провокация «видимо готовится».
«Эта схема уже настолько типична для действий американцев по всему миру (провокация — акция «возмездия» — дестабилизация ситуации — смена режима), что любому непредвзятому наблюдателю должны быть понятны и замысел, и сценарий, и истинные цели происходящего», — рассказал парламентарий.
По его словам, американская сторона пытается сделать противника нелегитимным, чтобы впоследствии также покинуть правовое поле. Также он рассказал о «хоре подпевал», которыми окружают себя США. Косачев добавил, что этот «хор» всегда одобряет действия Соединенных Штатов.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также указал, что в Сирии готовится провокация с применением химического оружия, которая станет поводом для нанесения американцами ракетного удара по правительственным войскам.
По его словам, удар по Сирии будет нанесен с американского эсминца, который несколько дней назад вошел в Персидский Залив и находится на базе США в Катаре. Инсценировку химатаки проведут боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Для этого в один из городов уже доставлены емкости с хлором, передает НСН.
Несколькими часами ранее США известили Россию о готовности предпринять жесткие военные меры против Сирии, если ее президент Башар Асад продолжит использовать химическое оружие для отвоевывания находящегося у повстанцев последнего района на территории своей страны.
Об этом сообщало информационное агентство Bloomberg со ссылкой на четверых американских высокопоставленных лиц, знакомых с ходом дискуссии. Американские официальные лица указали также: у них есть информация, что Асад может планировать химическую атаку в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Днем ранее МИД России попенял США, Великобритании и Франции на то, что страны спекулируют данными о химатаках в Сирии для информационной атаки и создания перспективы свержения Башара Асада.
«Западная «тройка» постоянных членов Совета Безопасности ООН в лице США, Великобритании и Франции отметилась заявлением по случаю пятилетней годовщины трагедии с применением зарина
в Восточной Гуте, унесшей, по разным оценкам, жизни более тысячи мирных сирийских граждан. В очередной раз в использовании химоружия безапелляционно обвиняют Башара Асада. Вызывает сожаление, что Вашингтон, Лондон и Париж воспользовались этой печальной датой в интересах продвижения своего деструктивного курса, нацеленного на дискредитацию президента САР», — указывалось в коммюнике дипведомства.
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