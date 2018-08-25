Источник назвал дату визита премьера Грузии в Азербайджан

"Визит продолжится два дня, грузинский премьер проведет в Баку ряд встреч на высоком уровне", — сказал он.

По его словам, в ходе встреч, о которых идет речь, будут, в частности, обсуждаться вопрос укрепления стратегических двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном, региональные и мировые вопросы, а также перспективы широкомасштабных энергетических проектов.