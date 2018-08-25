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Источник назвал дату визита премьера Грузии в Азербайджан
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Источник назвал дату визита премьера Грузии в Азербайджан 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Источник в правительстве Грузии сообщил, что премьер-министр страны Мамука Бахтадзе посетит Азербайджан 30 августа, передает РИА «Новости».
"Визит продолжится два дня, грузинский премьер проведет в Баку ряд встреч на высоком уровне", — сказал он.
По его словам, в ходе встреч, о которых идет речь, будут, в частности, обсуждаться вопрос укрепления стратегических двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном, региональные и мировые вопросы, а также перспективы широкомасштабных энергетических проектов.
Ранее сообщалось, что с 23 по 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан. В каждой из стран Меркель преследует разные цели, однако приоритетом поездки, по мнению экспертов, является Азербайджан, с которым Германия надеется договориться о поставках газа.
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