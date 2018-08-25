Меркель разглядела в бинокль российскую военную базу 

Ранее Меркель пообщалась со студентами Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Она заявила, что Абхазия и Южная Осетия это неотъемлемые части Грузии, которые временно и несправедливо оккупированы.
Меркель находилась в Грузии с двухдневным визитом в ходе поездки по Закавказью. В четверг состоялся официальный ужин, на котором Меркель исполнила куплет своей любимой песни немецких моряков Wir lieben die Sturme. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе вручил главе ФРГ картину XVII века, исчезнувшую из Дрезденского музея после окончания Второй мировой войны.
Напомним, в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии, указ подписал Дмитрий Медведев, бывший на тот момент президентом РФ.
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