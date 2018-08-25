США странно объяснили молчание шпионов в Москве

США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ . Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины?

Вашингтон в течение последних двух лет не получает важных секретных сведений о действиях и планах Кремля. Как пишет The New York Times , ключевые тайные осведомители ЦРУ перестали выходить на связь.

По версии газеты, «близкие к руководству России» осведомители ранее передавали сведения о приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Причины нынешнего молчания не называются, но в Вашингтоне не верят в то, что осведомители были ликвидированы или разоблачены. Отсутствие данных связывают с «более агрессивной контрразведкой» Москвы, в результате чего информаторы затаились и пытаются не выдать себя.

«В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением», — сообщил изданию бывший агент ЦРУ Джон Сафер.

Не исключено, что американскую агентуру подкосила высылка нескольких сотрудников американской разведки, работавших в дипредставительствах США. В марте Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН . В ответ на это 58 американских дипломатов были объявлены Москвой персонами нон грата.

Высылка российских дипломатов произошла в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . Никаких доказательств того, что именно Россия причастна к этому отправлению, Лондон не предъявил.

Канада, Норвегия, Кроме США и Великобритании российских дипломатов выслали более десятка стран ЕС Украина и ряд других государств.

Ветеран внешней разведки КГБ СССР Олег Нечипоренко отметил, что из заметки американской газеты трудно делать выводы, насколько информация соответствуюет действительности. Под описание газеты попадает сотрудник не только Кремля, но и ЖКХ, обычный дворник. Поэтому число версий случившегося «может быть неограничено».

«Если они все сразу провалились, можно подозревать, что они работали под колпаком наших спецслужб», — сказал Нечипоренко газете ВЗГЛЯД.

Он усомнился в том, что причина молчания американских шпионов в возросшей активности российской контрразведки.

«Можно подумать, им раньше не мешали передавать информацию ЦРУ…

Это очередная туфта, пузырь — то, чем сейчас занимаются западные спецслужбы в отношении нас.

Эта информация вызывает у меня улыбку», — признался Нечипоренко.

Не без улыбки на проблемы Вашингтона смотрит профессор права Высшей школы экономики , американист Александр Домрин . Он тоже назвал выдумками информацию о более агрессивной работе российской контрразведки. Молчание американских агентов он считает признаком того, что они перестают доверять своим спонсорам.

«Эта очень смешная информация. С одной стороны, она свидетельствует о том, что даже российская пятая колонна, засланные казачки перестают доверять собственным спонсорам. А с другой, это вполне подтверждает мой тезис о том, что эти засланные казачки опасаются за собственное существование, потому что не видят перспектив в сотрудничестве с западными спецслужбами», — сказал Домрин газете ВЗГЛЯД.

При этом он уверен, что чем больше Россия и ее оппоненты будут знать друг о друге, тем лучше. В противном случае незнание ситуации «создает большие риски, чем раскрытие какой-то (секретной) информации».

«Я всегда позитивно относился ко всем американским исследованиям в отношении России. Изучайте нас, исследуйте, чтобы лучше выстраивать свою внешнюю политику в отношении России. Изучайте нас как бабочек, как бурых медведей, только не пытайтесь делать из нас оленей», — призвал Домрин.