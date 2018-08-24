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Меркель погуляла с Пашиняном по Еревану
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Меркель погуляла с Пашиняном по вечернему Еревану 

RT на русском 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель прогулялась в центре Еревана в сопровождении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента страны Армена Саркисяна.
В своём Facebook Пашинян выложил фотографии, на которых местные жители обступили Меркель, делая с ней селфи.
Также политики посидели в одном из кафе, расположенном на Северном проспекте в центре города.
Во время визита в Тбилиси Меркель получила в подарок картину XVII века и спела немецкую народную песню.
После визита в Тбилиси и Ереван Меркель отправится в Баку.
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