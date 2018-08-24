Меркель погуляла с Пашиняном по Еревану

Меркель погуляла с Пашиняном по вечернему Еревану

В своём Facebook Пашинян выложил фотографии, на которых местные жители обступили Меркель, делая с ней селфи.

Также политики посидели в одном из кафе, расположенном на Северном проспекте в центре города.

Во время визита в Тбилиси Меркель получила в подарок картину XVII века и спела немецкую народную песню.