Меркель погуляла с Пашиняном по Еревану

Канцлер Германии Ангела Меркель прогулялась в центре Еревана в сопровождении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента страны Армена Саркисяна.
В своём Facebook Пашинян выложил фотографии, на которых местные жители обступили Меркель, делая с ней селфи.
Также политики посидели в одном из кафе, расположенном на Северном проспекте в центре города.
Во время визита в Тбилиси Меркель получила в подарок картину XVII века и спела немецкую народную песню.
После визита в Тбилиси и Ереван Меркель отправится в Баку.