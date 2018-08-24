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Слишком женственного гея отказались приютить в Австрии
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Слишком женственного гея отказались приютить в Австрии 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Steven Saphore / Reuters
Гражданину Ирака отказали в предоставлении убежища в Австрии, потому что его сочли «слишком женственным» для человека нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, чиновники заявили 27-летнему мужчине, что он «как девочка», и такое поведение не слишком похоже на настоящее. Сообщается, что именно поэтому власти не поверили в его нетрадиционную ориентацию. Другие подробности произошедшего не уточняются.
Ранее в августе сообщалось, что в Австрию не пустили недостаточно убедительного гея. Молодому афганцу отказали в предоставлении убежища, потому что он оказался не очень похож на человека нетрадиционной ориентации. Тогда юноше заявили, что он неоднократно дрался с другими беженцами, хотя людям нетрадиционной ориентации обычно «не присуща агрессия».
После того, как история попала в СМИ, чиновники заявили, что сожалеют о подобных формулировках сотрудника миграционной службы. Отмечается, что работника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Политика Автрии по отношению к беженцам стала более жесткой с приходом на пост канцлера Себастьяна Курца, отмечает The Independent. Ранее политик заявлял, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в Европейский союз необходимо пресечь работу контрабандных перевозчиков еще в Африке. Он также считает, что нужно как можно скорее увеличить число сотрудников пограничных служб ЕС.
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