Трамп прокомментировал смерть Маккейна 

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о кончине американского сенатора Джона Маккейна.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Хочу выразить свои глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» — написал он.
My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.
Ранее стало известно, что американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.
24 августа сообщалось, что он отказался продолжать лечение опухоли мозга.