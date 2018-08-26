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Трамп прокомментировал смерть Маккейна
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Трамп прокомментировал смерть Маккейна 

RT на русском 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о кончине американского сенатора Джона Маккейна.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Хочу выразить свои глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» — написал он.
Ранее стало известно, что американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.
24 августа сообщалось, что он отказался продолжать лечение опухоли мозга.
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