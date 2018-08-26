Трамп прокомментировал смерть Маккейна

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Хочу выразить свои глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» — написал он. My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.

Ранее стало известно, что американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.

24 августа сообщалось, что он отказался продолжать лечение опухоли мозга.