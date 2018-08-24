Сенаторы запросили материалы со встречи Трампа и Путина

В сенате США запросили материалы со встречи Трампа и Путина

Владимира Путина в Хельсинки. Сенаторы-демократы Боб Менедез и Джин Шахин направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой предоставить материалы со встречи американского и российского президентов Дональда Трампа

«Мы просим Вас предоставить членам комитета по международным отношениям сената соответствующие материалы, включая все секретные и несекретные записи, меморандумы о беседах, заметки переводчика и директиву, относящуюся к данной встрече», — говорится в письме.

В своём обращении сенаторы выразили обеспокоенность «беспрецедентными» заявлениями Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным.

«К сожалению, до сих пор наши вопросы относительно того, какие обязательства взял Трамп от имени США во время закрытой двухчасовой встречи, остаются без ответа», — отметили демократы.

Менедез и Шахин объяснили необходимость подобного запроса «беспрецедентными переговорами» Трампа один на один с «лидером, который обозначен как угроза» в Стратегии национальной безопасности США.

Ранее Помпео заявил, что американская сторона не раскрывает подробностей переговоров Путина и Трампа для того, чтобы иметь возможность в будущем вернуться к ним и достичь прогресса.