Ещё
Меркель предложила урегулировать карабахский конфликт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ЦБ
В Москве горит ЦБ

Меркель предложила урегулировать карабахский конфликт 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Darrin Zammit Lupi/Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин готов взять на себя ответственность за урегулирование карабахского конфликта. Об этом сообщает РИА "Новости".
24 августа канцлер посетила Ереван и провела переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Меркель подчеркнула, что Германия готова содействовать урегулированию конфликта, будучи членом Минской группы ОБСЕ.
"Немецкая сторона и лично канцлер осознают, что урегулирование возможно исключительно мирным путем и для этого необходимо установить в регионе соответствующую атмосферу", — сказал Пашинян на пресс-конференции по итогам встречи.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Брюсселе для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.
Газета.Ru: последние новости
NYT: больной раком сенатор Маккейн отказался от лечения Источник заявил о влиянии санкций США на "практические шаги" России Порошенко пообещал разрубить связывающий РПЦ и УПЦ узел
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву410
История сестер Хачатурян повторилась84
Позор Порошенко, демарш Сотниковой и другие события дня28
Маккейн сдался раку331
Порошенко опозорился на параде295
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение