ВСУ ведут обстрел доломитного завода в Горловке

Украинские силовики вечером 24 августа приступили к обстрелу доломитного завода, расположенного на окраине Горловки в ДНР. Данных о пострадавших не поступало.

«ВСУ начали обстрел Доломитного завода на Гольме (посёлок на окраине Горловки)», — сказал РИА Новости исполняющий главы поселения Иван Приходько.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ в регионе были повреждены семь жилых домов и линии электропередач.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года.

News.ru писал о том, что около 50 снайперов заняли позиции украинских силовиков на мариупольском направлении в Донбассе. Солдаты разговаривали «на каком-то иностранном языке, похожим на арабский».