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ВСУ ведут обстрел доломитного завода в Горловке
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ВСУ ведут обстрел доломитного завода в Горловке 

News.ru 3 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Str
Украинские силовики вечером 24 августа приступили к обстрелу доломитного завода, расположенного на окраине Горловки в ДНР. Данных о пострадавших не поступало.
«ВСУ начали обстрел Доломитного завода на Гольме (посёлок на окраине Горловки)», — сказал РИА Новости исполняющий главы поселения Иван Приходько.
Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ в регионе были повреждены семь жилых домов и линии электропередач.
Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года.
News.ru писал о том, что около 50 снайперов заняли позиции украинских силовиков на мариупольском направлении в Донбассе. Солдаты разговаривали «на каком-то иностранном языке, похожим на арабский».
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