Позор Порошенко, демарш Сотниковой и другие события дня

Россия потеряла миллиарды
Международные резервы России сократились на 5,4 миллиарда, к 17 августа составив 452,2 миллиарда долларов. И это всего за неделю.
Путин связался с получившим травму Медведевым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, поддерживает ли Владимир Путин контакт с премьер-министром Дмитрием Медведевым
Центробанк поменял правила ОСАГО
Vgoroden.ru
Банк России утвердил изменения, внесенные в правила заключения электронных договоров ОСАГО (е-ОСАГО).
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о решении пропустить сезон 2018/19. В очередной раз.
Госдеп потроллил Кремль
В Госдепартаменте США объявили о создании новой должности старшего советника по враждебным действиям и тенденциям России (senior advisor for Russian malign activities and trends, SARMAT).
Россия рискует остаться без конфет и мороженого
Запрет на импорт в Россию белорусской молочной продукции может привести к неожиданному эффекту.
Установлена причина пожара в «Зимней вишне»
Сотрудники "Бюро независимых экспертиз" по поручению Следственного комитета провели экспертизу электрооборудования ТЦ. Сегодня стали известны ее результаты.
Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ
На прошлой неделе Уткин сообщил, что, наконец, получил гонорар от Первого канала за работу в рамках чемпионата мира. Пора выполнять обещания.
Порошенко опозорился на параде
Сегодня украинский лидер произнес речь перед военным парадом в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Без неловких моментов не обошлось.
В России появился выгодный мегапроект
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Екатеринбург-Челябинск дополнительно принесет ВВП страны 2,2 триллиона рублей.
Умер Игорь Войтулевич
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Актер, режиссер и педагог Игорь Войтулевич скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает «ГТРК Смоленск».