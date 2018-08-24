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Позор Порошенко, демарш Сотниковой и другие события дня
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В Москве горит ЦБ

Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад

Россия потеряла миллиарды

Международные резервы России сократились на 5,4 миллиарда, к 17 августа составив 452,2 миллиарда долларов. И это всего за неделю.

Путин связался с получившим травму Медведевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, поддерживает ли Владимир Путин контакт с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Центробанк поменял правила ОСАГО

Vgoroden.ru
Банк России утвердил изменения, внесенные в правила заключения электронных договоров ОСАГО (е-ОСАГО).

Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о решении пропустить сезон 2018/19. В очередной раз.

Госдеп потроллил Кремль

В Госдепартаменте США объявили о создании новой должности старшего советника по враждебным действиям и тенденциям России (senior advisor for Russian malign activities and trends, SARMAT).

Россия рискует остаться без конфет и мороженого

Запрет на импорт в Россию белорусской молочной продукции может привести к неожиданному эффекту.

Установлена причина пожара в «Зимней вишне»

Сотрудники "Бюро независимых экспертиз" по поручению Следственного комитета провели экспертизу электрооборудования ТЦ. Сегодня стали известны ее результаты.

Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ

На прошлой неделе Уткин сообщил, что, наконец, получил гонорар от Первого канала за работу в рамках чемпионата мира. Пора выполнять обещания.

Порошенко опозорился на параде

Сегодня украинский лидер произнес речь перед военным парадом в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Без неловких моментов не обошлось.

В России появился выгодный мегапроект

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Екатеринбург-Челябинск дополнительно принесет ВВП страны 2,2 триллиона рублей.

Умер Игорь Войтулевич

соцсети
Актер, режиссер и педагог Игорь Войтулевич скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает «ГТРК Смоленск».
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