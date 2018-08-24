Первый президент Украины рассказал о кризисе в стране 

Первый президент Украины Леонид Кравчук в День независимости рассказал о кризисе в стране.
«Сказать, что страна находится в постоянном плюсе, нельзя, это не соответствует действительности. Она в очень сложном экономическом положении. Кризис охватил экономику, политику, социальную сферу. И он пока не преодолён», — заявил Кравчук в беседе с НСН.
По его словам, есть подвижки в плане развития экономики, но они так незначительны, что не позволяют улучшить жизнь людей.
Как отметил Кравчук, Украина за 27 лет не смогла достичь тех горизонтов, о которых мечтала.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко в День независимости Украины заявил о намерении разорвать последний узел, который связывает страну с «Российской империей».
Также кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олега Барна, который заявил, что парад в честь Дня независимости страны может вызвать «землетрясение» в России.