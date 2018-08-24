Первый президент Украины рассказал о кризисе в стране

«Сказать, что страна находится в постоянном плюсе, нельзя, это не соответствует действительности. Она в очень сложном экономическом положении. Кризис охватил экономику, политику, социальную сферу. И он пока не преодолён», — заявил Кравчук в беседе с НСН.

По его словам, есть подвижки в плане развития экономики, но они так незначительны, что не позволяют улучшить жизнь людей.

Как отметил Кравчук, Украина за 27 лет не смогла достичь тех горизонтов, о которых мечтала.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко в День независимости Украины заявил о намерении разорвать последний узел, который связывает страну с «Российской империей».