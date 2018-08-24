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Тимошенко показала Болтону свою конституцию
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Тимошенко показала Болтону свою конституцию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на встрече с прибывшим в Киев советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном показала проект новой конституции Украины, над которым она работает.
Это произошло во время обсуждения проблемы коррупции на Украине. Тимошенко рассказала, что в проекте новой конституции проблема коррупции решается созданием «подотчетного независимого судопроизводства и контролирующих органов», говорится в сообщении партии «Батькивщина».
Также Тимошенко отметила необходимость «существенного повышения внутренней добычи газа» для обеспечения энергетической независимости Украины. И обсудила с Болтоном перспективы поставки сжиженного газа из Америки в Украину.
Кроме того, Тимошенко поблагодарила Болтона за «принципиальную позицию США в вопросе сохранения территориальной целостности Украины, возвращения Крыма и Донбасса, а также введение санкций против России».
Ранее в пятницу Джон Болтон на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявлял о «незаконной аннексии» Крыма.
Юлия Тимошенко планирует участвовать в президентских выборах на Украине, которые пройдут в 2019 году. Последние опросы показывают, что Тимошенко продолжает лидировать в рейтинге поддержки украинцами возможных кандидатов в президенты Украины.
Тимошенко обещала, что в случае избрания проведет референдум по изменению формы правления в стране.
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