Тимошенко показала Болтону свою конституцию

Это произошло во время обсуждения проблемы коррупции на Украине. Тимошенко рассказала, что в проекте новой конституции проблема коррупции решается созданием «подотчетного независимого судопроизводства и контролирующих органов», говорится в сообщении партии «Батькивщина».

Также Тимошенко отметила необходимость «существенного повышения внутренней добычи газа» для обеспечения энергетической независимости Украины. И обсудила с Болтоном перспективы поставки сжиженного газа из Америки в Украину.

Кроме того, Тимошенко поблагодарила Болтона за «принципиальную позицию США в вопросе сохранения территориальной целостности Украины, возвращения Крыма и Донбасса, а также введение санкций против России ».

Ранее в пятницу Джон Болтон на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявлял о «незаконной аннексии» Крыма.

Юлия Тимошенко планирует участвовать в президентских выборах на Украине, которые пройдут в 2019 году. Последние опросы показывают, что Тимошенко продолжает лидировать в рейтинге поддержки украинцами возможных кандидатов в президенты Украины.

Тимошенко обещала, что в случае избрания проведет референдум по изменению формы правления в стране.