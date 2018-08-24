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Трамп обвинил крупнейшие соцсети в цензуре
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Трамп обвинил крупнейшие соцсети в цензуре 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие социальные сети мира вводят цензуру для миллионов пользователей.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Социальные сети-гиганты заставляют замолчать миллионы людей. Нельзя этого делать, даже если это значит, нам придется продолжать выслушивать фейковые СМИ, такие как CNN, рейтинги которой сильно пострадали. Люди должны решать, что реально, а что не нет, без цензуры!» — указал он, не уточнив, о каких именно соцсетях идёт речь.
Ранее Трамп заявил, что привык к фейковым новостям.
15 июля стало известно, что интервью советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона CNN было отменено из-за того, что телеканал выразил неуважение к американскому лидеру.
Эксперт Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с НСН конфликт Трампа и телеканала.
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