Трамп обвинил крупнейшие соцсети в цензуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие социальные сети мира вводят цензуру для миллионов пользователей.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Социальные сети-гиганты заставляют замолчать миллионы людей. Нельзя этого делать, даже если это значит, нам придется продолжать выслушивать фейковые СМИ, такие как CNN, рейтинги которой сильно пострадали. Люди должны решать, что реально, а что не нет, без цензуры!» — указал он, не уточнив, о каких именно соцсетях идёт речь.

Ранее Трамп заявил, что привык к фейковым новостям.

15 июля стало известно, что интервью советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона CNN было отменено из-за того, что телеканал выразил неуважение к американскому лидеру.