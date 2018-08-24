«Разрубить узел»: Порошенко хочет церковной независимости

Порошенко пообещал «разрубить» связь Украины с Московским патриархатом

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости «разрубить последний узел» и покончить с существованием на своей территории церквей, «освящающих гибридную войну» России против Украины. Настаивая на автокефалии православной церкви на Украине, он заявил о том, что у украинского христианства есть тысячелетняя история, на протяжении которой у него сложились свои традиции.

В Киеве должны «разрубить последний узел» и устранить на своей территории церкви, «освящающие гибридную войну» России против Украины, объявил украинский лидер Петр Порошенко на военном параде по случаю 27-летия независимости Украины.

«Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви», — отметил Порошенко.

По его словам, «эта церковь освящает гибридную войну Путина против Украины, день и ночь молится и за российскую власть, и за российскую армию». При этом Порошенко отметил, что у украинского христианства с тысячелетней историей есть свои собственные богословские, литургийные и церковные традиции. «Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери и именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы», — подчеркнул президент Украины.

«Как совершенно правильно недавно сказал украинский архиепископ Боярский Феодосий, церковь-мать — это не та церковь, от которой пришло крещение, а та церковь, в территорию которой входит ее часть. Если следовать логике пана Порошенко и считать церковью-матерью именно ту, от которой пришло крещение, тогда все церкви должны считать матерью Иерусалимскую церковь», — прокомментировал заявление Порошенко настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин ФАН.

в случае создания на Украине автокефалии зависимость украинской церкви от западных элит будет сильнее, чем существующая сейчас символическая связь с Московским патриархатом.

«Очевидно, что даже некоторые националистические силы Украины понимают, что их фактически слили ради так называемых европейских приличий. Вот и вся цена их идее вечной вражды с Россией», — отметил отец Всеволод.

На данный момент вопрос о предоставлении украинской церкви автокефалии особенно остро стоит в администрации Порошенко. Кстати, у Киева в этом начинании есть серьезная поддержка. 28 июля для участия в праздновании Крещения Руси в Киев прибыла делегация Вселенского патриархата. Епископ Эдмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион, встретившись с президентом Украины, зачитал послание от вселенского патриарха Варфоломея.

В тексте было сказано, что дарование украинской церкви автокефалии является «конечной целью» Константинополя. Там также говорилось о «желании восстановить единство разделенного церковного тела на Украине». «Не будем забывать, что Константинополь никогда и никому не уступал территорию Украины посредством какого-либо церковного акта», — отметил Варфоломей.

Таким образом он ответил на просьбу Порошенко о создании единой автокефальной украинской поместной церкви, с которой Верховная рада обращалась к Вселенскому патриархату еще в июне 2016 года. Обращение внесли в Раду 7 июня. Его поддержали 245 депутатов, против выступили 20 человек. Прошение о предоставлении автокефалии поддержали также неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В обращении Киев просил патриарха Варфоломея признать недействительным акт Вселенского патриарха от 1686 года о присоединении Киевской митрополии к Московскому патриархату. Как уверены депутаты, его приняли «в нарушение канонов».

«Украинский парламент призывает Вселенского патриарха принять активное участие в преодолении последствий церковного разделения путем созыва под эгидой Вселенского патриархата Всеукраинского объединительного собора, который решил бы все спорные вопросы и объединил украинское православие», — отмечалось в обращении.

За создание «независимой» церкви на Украине активно выступает и сам Петр Порошенко. Согласно данным социологических опросов, которые он приводил в подтверждение своей позиции, православные украинцы все больше хотят иметь «церковь, евхаристическую, молитвенно объединенную и очень важно — административно независимую от других государств».

Впрочем, признанная всеми православными церквями УПЦ Московского патриархата выступила против данной инициативы.

В частности, там отметили, что предложение главы украинского государства идет вразрез с позицией миллионов прихожан канонической церкви.

Не поддержал такую идею и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его мнению, предоставление неканоническим православным церквям на Украине автокефалии приведет к последствиям, аналогичным Великому церковному расколу 1054 года, когда христианство разделилось на православие и католичество.