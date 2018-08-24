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Тимошенко захотела сделать всё для вступления в ЕС
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Тимошенко: будем делать всё, чтобы войти в ЕС 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о поддержке курса Украины в НАТО и ЕС.
«Кто бы что ни говорил, однозначно мы будем делать всё, чтобы войти в европейскую семью, в ЕС. Мы всё равно будем там, это наша цель — быть полноценными и сильными членами Евросоюза», — цитирует ТАСС Тимошенко.
Ранее лидер «Батькивщины» заявила, что Украине нужна новая Конституция.
Украинский президент Пётр Порошенко ранее заявил о намерении до 4 сентября внести в Раду проект закона, который закрепляет в Конституции курс евроатлантической интеграции Украины.
RT на русском: последние новости
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