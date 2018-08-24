Тимошенко захотела сделать всё для вступления в ЕС

Тимошенко: будем делать всё, чтобы войти в ЕС

НАТО и ЕС. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о поддержке курса Украины «Кто бы что ни говорил, однозначно мы будем делать всё, чтобы войти в европейскую семью, в ЕС. Мы всё равно будем там, это наша цель — быть полноценными и сильными членами Евросоюза», — цитирует ТАСС Тимошенко. Ранее лидер «Батькивщины» заявила, что Украине нужна новая Конституция. Украинский президент Пётр Порошенко ранее заявил о намерении до 4 сентября внести в Раду проект закона, который закрепляет в Конституции курс евроатлантической интеграции Украины.