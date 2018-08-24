Ещё
В Донбассе ВСУ 34 раза нарушили перемирие за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Донбассе ВСУ 34 раза нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня. По районам 15 населенных пунктов республики противник выпустил более 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметров, произвел свыше 150 выстрелов из различных видов гранатометов, а также активно применял вооружение БМП и стрелковое оружие", — сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов за неделю в ДНР повреждено 24 дома.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Прогрыз намордник и набросился: как пес спас 11-летнюю хозяйку Все, что нужно знать про новый закон о наследстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа отправили в Крым87
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна37
«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян207
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию149
Умер Игорь Войтулевич7
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
01:18
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
04:44
«Наказывай пожестче»: новое видео пыток в колонии
Общество Статьи
02:31
«Правый сектор» готовил 50 убийств россиян
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение