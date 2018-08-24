В Донбассе ВСУ 34 раза нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин "За неделю зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня. По районам 15 населенных пунктов республики противник выпустил более 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметров, произвел свыше 150 выстрелов из различных видов гранатометов, а также активно применял вооружение БМП и стрелковое оружие", — сказал Басурин. По его словам, в результате обстрелов за неделю в ДНР повреждено 24 дома.