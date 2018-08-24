Болтон заявил Порошенко о непризнании Крыма

Болтон заявил Порошенко о непризнании воссоединения Крыма с Россией

«Трамп подчеркнул солидарность и нашу поддержку независимой Украины. Вы говорили о декларации, которую мы приняли о непризнании незаконной аннексии… Это политический сигнал, который имеет большое значение», — заявил он.

По словам Болтона, было «приятно это сделать и ещё раз подтвердить во время встречи президентов Трампа и Путина в Хельсински».

В конце июля Госдепартамент выпустил Крымскую декларацию, в которой говорилось, что американская сторона не признает Крым частью России.

Болтон был приглашён посетить парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.