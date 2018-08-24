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Болтон заявил Порошенко о непризнании Крыма
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Болтон заявил Порошенко о непризнании воссоединения Крыма с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о поддержке независимости Украины и непризнании воссоединения Крыма с Россией.
«Трамп подчеркнул солидарность и нашу поддержку независимой Украины. Вы говорили о декларации, которую мы приняли о непризнании незаконной аннексии… Это политический сигнал, который имеет большое значение», — заявил он.
По словам Болтона, было «приятно это сделать и ещё раз подтвердить во время встречи президентов Трампа и Путина в Хельсински».
В конце июля Госдепартамент выпустил Крымскую декларацию, в которой говорилось, что американская сторона не признает Крым частью России.
Болтон был приглашён посетить парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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