Журналисты призвали освободить Вышинского

Организация ибероамериканских журналистов просит украинские власти освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил руководитель организации Альваро Мартинес.
«Мы, представители Организации ибероамериканских журналистов, призываем к благоразумию, просим президента Украины Петра Порошенко заступиться (за Вышинского) и предоставить свободу нашему задержанному коллеге, позволить ему вернуться в семью и к своим благородным обязанностям — быть журналистом», — цитирует Мартинеса РИА Новости.
По его словам, организация готова отправить письмо Порошенко с просьбой освободить коллегу.
Мартинес выразил надежду, что ситуация разрешится как можно скорее.
Ранее суд сократил срок содержания под стражей Вышинского на пять дней — до 8 сентября.
24 августа исполняется 100 дней, как руководитель РИА Новости Украина находится под арестом.