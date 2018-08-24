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Журналисты призвали освободить Вышинского
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Ибероамериканские журналисты призвали Киев освободить Вышинского 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Организация ибероамериканских журналистов просит украинские власти освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил руководитель организации Альваро Мартинес.
«Мы, представители Организации ибероамериканских журналистов, призываем к благоразумию, просим президента Украины Петра Порошенко заступиться (за Вышинского) и предоставить свободу нашему задержанному коллеге, позволить ему вернуться в семью и к своим благородным обязанностям — быть журналистом», — цитирует Мартинеса РИА Новости.
По его словам, организация готова отправить письмо Порошенко с просьбой освободить коллегу.
Мартинес выразил надежду, что ситуация разрешится как можно скорее.
Ранее суд сократил срок содержания под стражей Вышинского на пять дней — до 8 сентября.
24 августа исполняется 100 дней, как руководитель РИА Новости Украина находится под арестом.
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