Журналисты призвали освободить Вышинского

Ибероамериканские журналисты призвали Киев освободить Вышинского

«Мы, представители Организации ибероамериканских журналистов, призываем к благоразумию, просим президента Украины Петра Порошенко заступиться (за Вышинского) и предоставить свободу нашему задержанному коллеге, позволить ему вернуться в семью и к своим благородным обязанностям — быть журналистом», — цитирует Мартинеса РИА Новости.

По его словам, организация готова отправить письмо Порошенко с просьбой освободить коллегу.

Мартинес выразил надежду, что ситуация разрешится как можно скорее.

Ранее суд сократил срок содержания под стражей Вышинского на пять дней — до 8 сентября.

24 августа исполняется 100 дней, как руководитель РИА Новости Украина находится под арестом.