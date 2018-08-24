В ЛНР заявили о непричастности к обстрелу Врубовки

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не причастна к артиллерийскому обстрелу подконтрольного Киеву населенного пункта Врубовка в Донбассе, заявил журналистам в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что в результате обстрела села Врубовка в Луганской области погиб один человек.
"Со всей ответственностью заявляю, что указанный инцидент не имеет ничего общего с подразделениями Народной милиции ЛНР. Наша артиллерия, согласно договоренностям, находится в местах отвода, что регулярно подтверждают представители СММ ОБСЕ. Чего нельзя сказать о артиллерии ВСУ, которая фиксируется на протяжении длительного времени международными наблюдателями", — сказал Марочко.