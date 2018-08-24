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Меркель не видит Грузии в НАТО
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Меркель не видит Грузии в НАТО в обозримом будущем 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель в Тбилиси заявила, что «откровенно» считает невозможным скорое вступление Грузии в НАТО из-за проблем Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Во время встречи со студентами Тбилисского госуниверситета канцлер заявила, что «не видит скорого вступления Грузии в НАТО», подчеркнув, что это происходит из-за «контекста Абхазии и Южной Осетии».
«Мы не можем говорить о скором вступлении, по крайней мере, такова позиция Германии, и такой эта позиция останется», — заявила она.
Ангела Меркель сказала, что, несмотря на это, на недавнем саммите НАТО Грузия получила свой пакет.
Канцлер сообщила, что встретится в Грузии с немецкими солдатами, которые участвовали здесь в многонациональных учениях.
Она отметила, что Германия и Грузия совместно действуют в миссии НАТО в Афганистане, Грузия участвует в других миссиях под эгидой Североатлантического альянса и Евросоюза.
«Постепенно все сближается, растет. Таков мой ответ», — отметила она.
Членство в НАТО Грузии обещано в 2008 году, страна пока не получила «План действий по членству».
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