Меркель не видит Грузии в НАТО в обозримом будущем

Во время встречи со студентами Тбилисского госуниверситета канцлер заявила, что «не видит скорого вступления Грузии в НАТО», подчеркнув, что это происходит из-за «контекста Абхазии и Южной Осетии».

«Мы не можем говорить о скором вступлении, по крайней мере, такова позиция Германии, и такой эта позиция останется», — заявила она.

Ангела Меркель сказала, что, несмотря на это, на недавнем саммите НАТО Грузия получила свой пакет.

Канцлер сообщила, что встретится в Грузии с немецкими солдатами, которые участвовали здесь в многонациональных учениях.

Она отметила, что Германия и Грузия совместно действуют в миссии НАТО в Афганистане , Грузия участвует в других миссиях под эгидой Североатлантического альянса и Евросоюза

«Постепенно все сближается, растет. Таков мой ответ», — отметила она.

Членство в НАТО Грузии обещано в 2008 году, страна пока не получила «План действий по членству».