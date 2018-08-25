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Порошенко: Украина «нарастила крепкие мышцы»
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Порошенко заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы» 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы», выстояв «испытания войной и экономическим кризисом».
«Слава Богу и спасибо каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы», — написал он в Twitter.
Ранее Порошенко, выступая на военном параде в центре Киева, заявил, что украинская армия — лучшая на континенте.
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Комментарии30  Ещё 7 источников 
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