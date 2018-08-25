Порошенко: Украина «нарастила крепкие мышцы»

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы», выстояв «испытания войной и экономическим кризисом».
«Слава Богу и спасибо каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы», — написал он в Twitter.
Слава Богові і подяка кожному українцю за те, що ми вистояли в роки випробування війною та економічною кризою, що її спричинила російська агресія. І не просто вижили у лихолітті, а й наростили міцні м’язи.
Дякую волелюбному і сильному українському народові! Слава Україні! pic.twitter.com/XF58G1z9en— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 августа 2018 г.
Ранее Порошенко, выступая на военном параде в центре Киева, заявил, что украинская армия — лучшая на континенте.