Киев последовательно нарушает свободу слова, заявил Клишас

В пятницу, 24 августа, стало уже 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ , ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

"Последовательное нарушение свободы слова стало неотъемлемой частью государственной политики в Украине. Очередным подтверждением этому является арест журналиста Кирилла Вышинского и обвинения Киева в его адрес в государственной измене и поддержке им непризнанных ДНР и ЛНР", — сказал Клишас.

Он отметил, что действия украинских властей являются также ярким примером необоснованного и произвольного вмешательства государства в важнейшую сферу человеческой жизни — коммуникации.

"Эти действия представляют собой прямое нарушение свободы слова, являющейся ключевой для развития политической и духовной сферы жизни общества. Как на уровне международных документов, так и в рамках западноевропейских правовых систем она признается в качестве универсальной общечеловеческой ценности, вытекающей из личной свободы человека. Неслучайно в преамбуле Всеобщей декларации прав человека свобода слова и убеждений провозглашена в качестве высокого стремления людей", — заявил глава комитета.

При таких обстоятельствах становится очевидно, убежден Клишас, что приверженность украинской власти либеральным ценностям не подтверждается реально проводимой ей государственной политикой.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.