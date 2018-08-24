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Киев последовательно нарушает свободу слова
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Киев последовательно нарушает свободу слова, заявил Клишас 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Арест на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и содержание его под стражей уже 100 дней является очередным доказательством того, что последовательное нарушение свободы слова стало неотъемлемой частью государственной политики в Украине, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В пятницу, 24 августа, стало уже 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
"Последовательное нарушение свободы слова стало неотъемлемой частью государственной политики в Украине. Очередным подтверждением этому является арест журналиста Кирилла Вышинского и обвинения Киева в его адрес в государственной измене и поддержке им непризнанных ДНР и ЛНР", — сказал Клишас.
Он отметил, что действия украинских властей являются также ярким примером необоснованного и произвольного вмешательства государства в важнейшую сферу человеческой жизни — коммуникации.
"Эти действия представляют собой прямое нарушение свободы слова, являющейся ключевой для развития политической и духовной сферы жизни общества. Как на уровне международных документов, так и в рамках западноевропейских правовых систем она признается в качестве универсальной общечеловеческой ценности, вытекающей из личной свободы человека. Неслучайно в преамбуле Всеобщей декларации прав человека свобода слова и убеждений провозглашена в качестве высокого стремления людей", — заявил глава комитета.
При таких обстоятельствах становится очевидно, убежден Клишас, что приверженность украинской власти либеральным ценностям не подтверждается реально проводимой ей государственной политикой.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян охарактеризовала решение суда это как "решение в духе "европейских ценностей по-украински" и заявила, что агентство продолжит бороться за скорейшее освобождение Вышинского.
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