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Болтон встретился с Гройсманом в Киеве
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Болтон встретился с Гройсманом в Киеве 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретились в Киеве.
«Приветствую в Доме правительства советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Украина и США имеют большое совместное будущее», — написал Гройсман в Twitter.
Ранее стало известно, что Болтон намерен в ходе визита на Украину провести встречу с Гройсманом и украинским лидером Петром Порошенко.
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