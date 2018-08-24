Болтон встретился с Гройсманом в Киеве 

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретились в Киеве.
«Приветствую в Доме правительства советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Украина и США имеют большое совместное будущее», — написал Гройсман в Twitter.
Вітаю у Будинку Уряду Радника Президента США з питань національної безпеки Джона Болтона. Україна і США мають велике спільне майбутнє.
«З нетерпінням очікую перемовин і готовий сприяти поглибленню наших відносин», — зазначив Джон Болтон pic.twitter.com/KRXOcqJLoJ— Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 24, 2018
Ранее стало известно, что Болтон намерен в ходе визита на Украину провести встречу с Гройсманом и украинским лидером Петром Порошенко.