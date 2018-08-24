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ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие
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ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 11 раз", — сказал представитель ведомства журналистам.
Он добавил, что силовики выпустили по территории ДНР 15 мин калибрами 120 и 82 миллиметров, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
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