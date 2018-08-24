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Меркель: Грузия нескоро станет членом НАТО
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Меркель: Грузия нескоро станет членом НАТО 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТБИЛИСИ, 24 августа. /ТАСС/. Германия поддерживает интеграцию Грузии в НАТО, но скорое вступление страны в альянс маловероятно. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами в Тбилиси, транслировавшейся в прямом эфире несколькими телеканалами.
"Германия поддерживает процесс интеграции Грузии в НАТО, но хочу быть откровенной — на данном этапе ФРГ не может говорить о скором вступлении Грузии в альянс", — сказала она.
В то же время канцлер Германии призвала «продолжить процесс сближения Грузии с НАТО и шаг за шагом идти в этом направлении». По ее словам, «для интеграции Грузии в НАТО очень важна реализация пакета сотрудничества страны с альянсом, утвержденная на саммите НАТО». В этой связи Меркель отметила «активное участие Грузии в международной миротворческой операции в Афганистане».
В ноябре 2002 года занимавший на тот момент пост президента Грузии Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время «важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии».
В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, который в ходе визитов заявлял, что Грузия в конечном счете станет членом НАТО, но не называл при этом конкретных сроков.
Между тем ряд грузинских политиков выступает против присоединения Грузии к военно-политическим блокам. По их мнению, сохранение нейтралитета будет способствовать решению основных проблем страны и созданию условий для мирного объединения Грузии.
Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, которая не раз заявляла, что «ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии». Как полагает политик, решение этих проблем «возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ».
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