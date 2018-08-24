Меркель: Грузия нескоро станет членом НАТО

"Германия поддерживает процесс интеграции Грузии в НАТО, но хочу быть откровенной — на данном этапе ФРГ не может говорить о скором вступлении Грузии в альянс", — сказала она.

В то же время канцлер Германии призвала «продолжить процесс сближения Грузии с НАТО и шаг за шагом идти в этом направлении». По ее словам, «для интеграции Грузии в НАТО очень важна реализация пакета сотрудничества страны с альянсом, утвержденная на саммите НАТО». В этой связи Меркель отметила «активное участие Грузии в международной миротворческой операции в Афганистане ».

В ноябре 2002 года занимавший на тот момент пост президента Грузии Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили . Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время «важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии».

В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг , который в ходе визитов заявлял, что Грузия в конечном счете станет членом НАТО, но не называл при этом конкретных сроков.

Между тем ряд грузинских политиков выступает против присоединения Грузии к военно-политическим блокам. По их мнению, сохранение нейтралитета будет способствовать решению основных проблем страны и созданию условий для мирного объединения Грузии.