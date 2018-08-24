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Польша посчитала украинские реформы амбициозными
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Президент Польши посчитал украинские реформы амбициозными 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Reuters
Польский президент Анджей Дуда направил украинскому коллеге Петру Порошенко поздравительную телеграмму в честь Дня независимости страны. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
По словам Дуды, Польша поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность. Он также обратил внимание на стремление Украины стать частью Евросоюза и НАТО.
"Декларирую дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях", — говорится в телеграмме.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости страны. Трамп обратил внимание на растущую украинскую экономку, а также "мощные" вооруженные силы Украины.
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