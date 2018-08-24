Красный Крест отправил в Донбасс гумпомощь

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Красный Крест отправил в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало шесть автомобилей с гуманитарным грузом 6,4 тонны строительных материалов от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.
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