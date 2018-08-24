Польша поздравила Украину с Днем независимости

Президент Польши поздравил Порошенко с Днём независимости Украины

Поздравление опубликовано на сайте президента Украины

«Хочу подчеркнуть неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно-признанных границ. Выражением этого является инициативы, принятые в этой сфере на форуме Совета безопасности ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и НАТО», — говорится в поздравлении польского лидера.

Он также отметил, что европейские и евроатлантические стремления Украины.

«Декларирует дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях», — отмечается в тексте заявления.

Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины 24 августа.