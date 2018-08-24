Ещё
Польша поздравила Украину с Днем независимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Польши поздравил Порошенко с Днём независимости Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Поздравление опубликовано на сайте президента Украины.
«Хочу подчеркнуть неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно-признанных границ. Выражением этого является инициативы, принятые в этой сфере на форуме Совета безопасности ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и НАТО», — говорится в поздравлении польского лидера.
Он также отметил, что европейские и евроатлантические стремления Украины.
«Декларирует дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях», — отмечается в тексте заявления.
Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины 24 августа.
RT на русском: последние новости
Трамп: объявление мне импичмента приведёт к обрушению экономики СМИ сообщили об обнаружении пропавшего у берегов Африки танкера Глава СПЧ назвал обращение с Бутиной в тюрьме США грубым нарушением прав человека
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи138
Лещенко оконфузился на съемках «Голоса»8
В деле группы Дятлова произошел новый поворот39
Госдеп потроллил Кремль215
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным279
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение