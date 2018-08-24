Норвежскую телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире

Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию, почувствовав приступ тошноты в прямом эфире. Видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел во время передачи на канале TV2. Герой программы Вегард Харм отвечал на вопрос о спортивных упражнения, активно жестикулируя. Во время эмоционального рассказа эксперта ведущей стало плохо.

Чтобы объясниться перед гостем и коллегами, Виик призналась, что она беременна. Через некоторое время программа продолжилась.

Комментируя инцидент, ведущая пояснила, что не собиралась рассказывать окружающим о своем положении.