Пакистан предложил Индии помощь

Пакистан предложил помочь Индии в ликвидации последствий муссона в Керале

Новый премьер-министр Пакистана выразил готовность оказать гуманитарную помощь южному индийскому штату Керала, пострадавшему за последние несколько недель от сильнейших муссонных дождей и спровоцированных ими наводнений и оползней.

"От имени народа Пакистана мы шлем наши молитвы и наилучшие пожелания тем, кто пострадал от наводнений в индийском Керале. Мы готовы оказать любую гуманитарную помощь, которая может потребоваться", — написал Хан в своем аккаунте в Twitter.

Хан был избран премьер-министром Пакистана по итогам голосования, которое прошло 17 августа в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) страны. Кандидатуру 65-летнего политика, который ранее прославился как капитан национальной сборной по крикету, поддержали 176 из 272 депутатов. Вскоре после победы партии Хана — "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) — на парламентских выборах, он заявил о намерении улучшать отношения с Нью-Дели . В частности, как говорил он, "если Индия сделает нам один шаг навстречу, то мы сделаем два шага".

Согласно последним данным, число жертв Керале с 8 августа превысило 400 человек. Интенсивность осадков за последние несколько дней здесь значительно снизилась, что позволило местным властям сосредоточить усилия на восстановлении региона. Медикаменты, питьевая вода и базовые продукты питания доставляются по морю и воздуху в портовый город Кочин, откуда впоследствии распределяются по различным населенным пунктам, некоторые из которых полностью затоплены.

Предварительный ущерб, причиненный Керале в результате обильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней, оценивается примерно в 200 миллиардов рупий (около 2,9 миллиарда долларов). При этом накануне Нью-Дели заявил, что не станет принимать помощь от иностранных правительств для пострадавшего штата, поскольку, по словам центрального правительства, Индия готова справиться с последствиями стихии самостоятельно.

По оценкам местных властей, в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние 100 лет. Сезон дождей продолжается в Индии, как правило, до конца сентября.