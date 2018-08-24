В Австралии выбрали нового премьер-министра

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Скотта Моррисона избрали новым премьером Австралии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новым лидером правящей Либеральной партии Австралии и премьер-министром страны избран казначей правительства Скотт Моррисон, сообщает телеканал АВС.
Выборы нового партийного лидера прошли в пятницу днем на собрании парламентской фракции либералов.
Экс-премьер Малькольм Тернбулл накануне заявил, что уйдет из политики, если его коллеги организуют голосование по вопросу о главе партии.
На смену Тернбуллу, помимо Моррисона, претендовали бывший глава МВД Питер Даттон и министр иностранных дел Джули Бишоп, которая выбыла в первом туре голосования.
Во втором туре Моррисон одержал победу, набрав 45 голосов против 40 у своего соперника.
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