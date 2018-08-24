На Украине признали желание крымчан воссоединиться с РФ

На Украине признали желание крымчан воссоединиться с Россией

По его словам, вхождение Крыма в состав России было исключительно гуманитарным мероприятием. «Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — отметил Винник.

Ранее 20 августа первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов сообщил, что украинские власти на данный момент не планируют силовым путем возвращать под свой контроль Крым. По его словам, у Киева пока нет решения о военном освобождении Крыма. «Но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора», — отметил Гданов.