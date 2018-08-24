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Минюст США заподозрил Microsoft в коррупции
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WSJ: власти США ведут антикоррупционное расследование сделок Microsoft в Венгрии 

ТАСС 6 часов назад
Фото: © AP Photo/Swayne B. Hall
Министерство юстиции США и федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам проводят расследование в отношении компании Microsoft на предмет злоупотреблений при перепродаже ее товаров в Венгрии. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на собственные источники газета The Wall Street Journal.
По ее данным, минюст США интересуют главным образом сделки Microsoft с посредническими организациями в Венгрии в 2013 и 2014 годах. Корпорация продавала свои товары со значительной скидкой этим частным компаниям, которые в свою очередь перепродавали эти же товары государственным структурам Венгрии, но по расценкам, близким к реальным [без скидки]. Сверхдоход использовался для подкупа венгерских чиновников.
Газета получила в связи с публикацией заявление заместителя главного юрисконсульта Microsoft Дэвида Говарда, информировавшего, что компания спешно начала внутреннее разбирательство, как только узнала о возможных правонарушениях в Венгрии. "Мы привержены этике ведения бизнеса и не пойдем на уступки в урон этим стандартам", — отметил он. Microsoft уволила четырех сотрудников своего представительства в Венгрии, включая его менеджера Иштвана Паппа, а также разорвала соглашения о партнерстве с четырьмя фирмами в этой стране.
Корпорация Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца 1970-х она занималась разработкой операционных систем для персональных компьютеров. Одной из первых ОС стала MS-DOS, управление в которой осуществлялось с помощью командной строки.
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